Lefkoşa Kuzey Çevre Yolunun bir kısmı trafiğe kapatıldı

Karayolları Dairesi, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolunun Köprülü Kavşağı ile Alayköy Kavşağı arasında çalışma yapılacağından yolun bir kısmının trafiğe tamamen kapatıldığını bildirdi.

Dün başlayan çalışmalar, pazartesi saat 06.00’da tamamlanacak.

Karayolları Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolunun, Köprülü Kavşağı ile Alayköy Kavşağı arasında son kat asfalt yapımı ve yatay işaretleme işlerinin yapılacağı belirtildi.

Lefkoşa Kuzey Çevre Yolunun Köprülü Kavşağı ile Alayköy Kavşağı yönü, gidiş güzergahında, yolun krokide gösterilen kesiminin trafiğe tamamen kapatılacağı kaydedilen açıklamada, Gönyeli-Boğaz Yolunun (Eski Gönyeli Yolu) krokide gösterilen kesiminde geliş ve gidiş olmak üzere her iki yönünün de transit geçişlere kapatıldığı bildirildi.

Çalışmaların pazartesi sabahı saat 06.00’da tamamlanacağı kaydedilen açıklamada, bu güzergâhı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.