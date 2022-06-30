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Lefkoşa-Güzelyurt yolunda kaza

Lefkoşa-Güzelyurt yolunda kaza

Lefkoşa-Güzelyurt yolunda trafik kazası meydana geldi.

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Lefkoşa-Güzelyurt yolunda trafik kazası meydana geldi. Olay yerine iki ambulansın gittiği öğrenildi.

Ayrıntılar gelecek...

Fotoğraf: Gadara Medya

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