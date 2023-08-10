Lefkoşa-Girne yolunda araç yangını

Lefkoşa-Girne ana yolunda akşam saatlerinde seyir halinde olan bir araçta yangın meydana geldi.

Polis açıklaması:

Lefkoşa-Girne Anayolu üzerinde, Songur HÜSEYİN'in kullanımındaki NKH 996 plakalı salon araçta, seyir halinde olduğu sırada muhtemelen motor bölümünden sızan yakıtın sıcak aksamlara temas edip alevlenmesi sonucu bir yangın meydana geldi.

Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, söz konusu aracın ön kısmı ve makine bölümü tamamen yanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.