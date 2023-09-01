Lefkoşa Gezi Treni, 4.5G Superbox ile buluştu

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin Lefkoşa suriçindeki tarihi mekanları tanıtmak amacıyla şehirdeki herkesin ücretsiz kullanımına sunduğu gezi treni, şehri ziyarete gelen turistler için de önem arz ediyor. Kuzey Kıbrıs Turkcell’in tren içerisine sağladığı hızlı internet hizmeti sayesinde hem trende gezen kişilerin çekim yaparak kolay paylaşım yapabilmesi sağlanırken ülke tanıtıma da katkı sağlayacak.

Kuzey Kıbrıs Turkcell’den yapılan açıklamada, dünyanın dijital dönüşümüyle birlikte her kurumun ve her sektörün teknolojiyi yakınen takip edip hayatına katması gerekliliğine vurgu yapıldı. Açıklamada, Lefkoşa Türk Belediyesi ile de geçmişten bugüne gerek teknoloji ve iletişim gerekse sosyal sorumluluk anlamında birçok projeye imza atıldığından bahsedildi. 7 Eylül’de hayata girecek olan 4.5G teknolojisinden söz edilen açıklamada bu teknolojinin adamıza gelmesinin ülkemizin gelişimi açısından büyük önem arz ettiği de vurgulandı. Açıklamada son olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne 4.5G hızlı internet teknolojisini kazandıracak ilk operatör olmaktan gurur duyulduğu belirtildi.