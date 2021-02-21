Lefkoşa Fuar Alanı'nda bir haftada 6 bin 686 test

Pandemide 'Kısmı Açılma' sonrası farklı sektör çalışanları PCR testlerini yaptırdı, özellikle Lefkoşa Fuar Alanı'nda önemli bir yoğunluk yaşandı. 15 Şubat Pazartesi'nden 21 Şubat Pazar gününe kadar 7 gün boyunca Lefkoşa Fuar Alanı'nda toplam 6 bin 686 testle önemli bir rakama ulaşıldı.

Fuar Alanı'nda Filiz Uzun yönetiminde 14 sağlık çalışanı ve hemşire, olağanüstü bir özveriyle, her gün 600 ile 900 arasında PCR testi yaptı, özellikle hafta sonu önemli bir yoğunluk yaşandı.

Lefkoşa Fuar Alanı'nda bir hafta boyunca yapılan PCR test sayıları şöyle:

15 Şubat Pazartesi: 904 Test.

16 Şubat Salı: 688 Test.

17 Şubat Çarşamba 673 Test.

18 Şubat Perşembe: 660 Test.

19 Şubat Cuma: 917 Test.

20 Şubat Cumartesi: 1.433 Test.

21 Şubat Pazar: 1.411 Test.

Testler yeni hafta da devam edecek.