Lefkoşa eski bir değerini daha kaybetti

Lefkoşa’nın tanınmış berberlerinden 85 yaşındaki 4 çocuk babası Orhan Uğuroğlu hayatını kaybetti. YENİDÜZEN’in ailesinden edindiği bilgiye göre; bir süreden bu yana hastanede kanser tedavisi gören Orhan Uğuroğlu bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Orhan Uğuroğlu, bugün saat 14.00’de Lefkoşa İsmail Safa Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

60 yıl hizmet verdi…

Orhan Uğuroğlu, ADRES KIBRIS dergisine 2020 yılında verdiği röportajında uzun yıllar esnafa hizmet verdiğini anlatmıştı. Lefkoşa Devlet Hastanesi'nin açılması ile talep üzerine hastalara çağrılmış ve yaklaşık 60 yıl Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde berberlik mesleğine devam ettiğini belirtmişti.

Uğuroğlu’nun ölümü büyük üzüntüye neden oldu.

Uğuroğlu'nun 2020 yılının Ocak ayında ADRES'te çıkan röportajı için tıklayınız...