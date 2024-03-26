Lefke'de kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda toplantı yapılıyor

Kıbrıs Türk Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi, çeşitli belediyelerle işbirliği içinde, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Hukuki Destek Mekanizması konulu bilgilendirme toplantıları düzenliyor.

Kıbrıs Türk Barolar Birliği olarak 2018 yılından beri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile imzalanan protokoller çerçevesinde ve Aile Yasası kapsamında, şiddete maruz kalan ve ekonomik güçsüzlük içinde olan kadınlara ücretsiz hukuki destek sağlanmakta. 2011 yılında Meclis’te onaylanan İstanbul Sözleşmesi çerçevesinde tadil edilen 1/98 Aile Yasasında düzenlenen adli yardım mekanizması çerçevesinde bugüne kadar 305 kadına ücretsiz hukuki destek verildi.

Özellikle ekonomik krizin derinleştiği dönemlerde, şiddetin arttığı ve koruma mekanizmalarına erişimin zorlaştığı, buna rağmen toplum içinde kadına yönelik şiddete dair farkındalık eksikliği olduğu ve hala pek çok kadının adli yardım hizmetinden haberdar olmadığı tespitinden hareket eden KT Barolar Birliği Hakları Komitesi, adli yardım listesinde görev alan avukatların katılımıyla ihtiyaç duyulan bölgelerde bilgilendirici ve güçlendirici toplantılar yapacak.

Bu süreçteki ilk toplantı Lefke Belediyesi ile işbirliği içerisinde, bugün saat 14:00’de Lefke Belediyesi Cittaslow Toplantı Salonu’nda, Av. Sevilay Yıldırımer ve Av. Aslı Murat’ın katılımıyla gerçekleşecek.

Bilgilendirme toplantıları ilgi duyan herkesin katılımına açık olup, bir sonraki toplantı ise 02/04/2024 tarihinde Değirmenlik – Akıncılar Belediyesi işbirliği ile saat 18:00’de Özle Sosyal Aktivite Merkezi’nde Av. Deniz Düzgün ve Av. Melis Türkkal’ın katılımıyla gerçekleştirilecek.