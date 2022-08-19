Resmi Gazete'de yayınlanan kararlara göre Lefke ve Serdarlı belediyeleri borçlandırılıyor.

Kararlara göre Lefke Belediyesi personelin kıdem tazminatı, ihtiyat ve sosyal sigorta yatırımları borçlarını ödeyebilmesi için Vakıflar Bankası'ndan 3.000.000 TL borç çekecek.

Serdarlı Belediyesi de yine anı şekilde personel giderlerini ödeyebilmesi için Vakıflar Bankası'ndan 1.3000.000 TL borçlandırılacak.

Foto: Arşiv