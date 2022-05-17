Lefke Hanı Meydanı’nda söyleşi düzenlenecek

Lefkoşa’daki Lefke Hanı Meydanı’nda “The Hunt” kısa film gösterimi ve söyleşi etkinliği düzenleniyor.

AB Bilgi Merkezi’nden verilen bilgiye göre, Avrupa Komisyonu desteğiyle yarın 19.30-21.00 saatleri arasında yer alacak etkinlik, “Uluslararası Homofobi, Transfobi ve Bifobi Karşıtlığı Günü” kapsamında gerçekleştirilecek.

Açılış konuşmasının Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciği Başkan Yardımcısı Nikolaos Isaris tarafından yapılacağı etkinlikte, Kuir Kıbrıs Derneği’nden Erman Dolmacı moderatörlük yapacak, senarist ve yönetmenler Kamil Saldun ve Sholeh Zahraei’nin yanı sıra oyuncular Erdoğan Kavaz, Andreas Orphanides, Elmaziye Derviş ve Yaşar Aydın Karaca ise konuşmacı olarak yer alacak.