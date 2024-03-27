Lefkara Hamidiye Camisi’nde yürütülen koruma çalışması tamamlandı

Kültürel Miras Teknik Komitesinin Lefkara Hamidiye Camisi’nde yürüttüğü koruma çalışması tamamlandı.

Bu kapsamda dün Kültürel Miras Teknik Komitesi Eş Başkanları, Birleşmiş Milletler İyi Niyet Misyonu, Avrupa Komisyonu ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programından yetkililerin de katılımıyla etkinlik düzenlendi.

Verilen bilgiye göre etkinlikte konuşan İki Taraflı Kültürel Miras Teknik Komitesi Eş Başkanı Ali Tuncay, Kıbrıslı Türk ve Rum uzmanların adadaki anıtları restore etmek için yaptığı iş birliğinin her iki tarafın yararına olacak sonuçların bir göstergesi olduğunu söyledi.

Tuncay, uluslararası toplumun bu uyumun korunmasına, Komitenin çalışma ortamının ve iş birliğinin gelişmesine katkıda bulunması gerektiğini söyledi.

Lefkara Hamidiye Camisi’ndeki koruma çalışmasının Avrupa Birliği’nin Kültürel Miras Teknik Komitesine sağladığı finansal katkı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın teknik desteğiyle yapıldığını da anımsatan Tuncay, “Lefkara Hamidiye Camii'nde yürütülen kapsamlı koruma çalışmalarıyla caminin uzun vadeli yapısal bütünlüğü, kimliği ve kültürel önemi güvence altına alındı” dedi.

Tuncay cami hakkında teknik bilgi de verdi

Cami hakkında teknik bilgi de veren Ali Tuncay, Osmanlı dönemine tarihlenen, Kıbrıs’ın yerel mimari tarzının ayırt edici özelliklerini taşıyan, tarihi ve mimari öneme sahip Lefkara Hamidiye Camisi’nin kayıtlara göre 1835 ile 1883 yılları arasında inşa edildiğini kaydetti.

Caminin 1897'den sonra yıkılarak bugünkü inşasının önünün açıldığını, sekizgen minarenin modern çağın eklentisi olduğunu belirten Tuncay, alçak duvarla çevrili ve metal çitle tamamlanan kapalı avlusu, çift kemerli ibadet alanı, iki geniş kemerle desteklenen çatısı olan caminin heybetli ölçeği ve yükselen ibadet alanıyla toplu ibadet amacına uygun inşa edildiğini söyledi.

Brauhoff: "Kültürel mirasın korunması barış ve demokrasinin desteklenmesinde kilit rol oynuyor"

Bir süre önce başka bir göreve atanan Avrupa Komisyonu Reform Genel Müdürlüğü Direktör Yardımcısı Kjarntan Bjornsonn’un görevine vekalet eden Marcin Brauhoff, etkinlikteki konuşmasında kültürel mirasın korunması yönünde atılan adımların hoşgörüyü, kapsayıcı diyaloğu ve karşılıklı anlayışı teşvik ederek barış ve demokrasinin desteklenmesinde kilit rol oynadığını vurguladı.

Baudin: "Kıbrıs’ta güven ve barış kültürü tesis ediliyor"

Birleşmiş Milletler İyi Niyet Misyonu Kıdemli Siyasi İşler Görevlisi Philippe Baudin, Kültürel Miras Teknik Komitesinin çok sayıda anıtın restorasyonunu yaptığını kaydederek, bunun Kıbrıs’ta güven ve barış kültürünün tesis edilmesine yönelik atmosferde önemli rol oynadığını belirtti.

Baudin, Kültürel Miras Teknik Komitesi dahil iki tarafın liderlikleri tarafından oluşturulan 12 teknik komitenin çalışmalarını tek başına değil BM Genel Sekreterinin İyi Niyet Misyonu himayesinde sürdürdüğünü de ifade etti.

Khaydarov: "Kültürel mirasın koruması yönündeki çalışmaların sağlanması önemli"

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Ofisi Başkanı Jakhongir Khaydarov, sürdürülebilir kalkınmanın vazgeçilmez bacağı olarak kültürel mirasın koruması yönündeki çalışmaların kalıcı barışın teşvikine, Kıbrıs’ta ve dünyada istikrarın sağlanmasına katkısına işaret etti.

Ktoris: "Yapılan çalışma, kültürel mirasın korunmasındaki kararlılığının göstergesi"

Kültürel Miras Teknik Komitesinin Kıbrıslı Rum Eş Başkanı Sotos Ktoris ise, Lefkara Hamidiye Camisi'nde yürütülen koruma çalışmasının Komitenin adadaki kültürel mirasın korunmasındaki kararlılığının göstergesi olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından gün anısına ağaç dikildi.