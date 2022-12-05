Ledra’daki barikatı yıkıp kuzeye geçti

Lefkoşa’daki Ledra Palas geçiş noktasına aracıyla gidip geçiş yapmak isteyen 34 yaşındaki A.N. isimli Kırbsılı Rum, polisin uyarılarına rağmen aracını sürüp barikatta bulunan bariyere hasar vererek Kıbrıs’ın kuzeyine “kanunsuz” giriş yaptı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, olay sonrası Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri kayıtları yardımı ile yakalanan söz konusu şahıs, tutuklandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.