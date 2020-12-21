Latif: “Evde kalın, mesafenizi koruyun ve maskenizi takmayı unutmayın”

Akdoğan (Lisi) köyünde çıkan vakaların ardından, belediye başkanı Ahmet Latif, açıklama yaptı. Latif açıklamasında, “4 vatandaşımızın Koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve temaslıların da olduğu ortaya çıkmıştır. Temaslıların, daha etkin bir mücadele yapılması için Pandemi Hastanesine başvurmaları ve PCR testi yaptırmaları gerekmektedir” dedi.

İşte Ahmet Latif’in açıklaması:

“Koronavirüs sürecinde yerel bulaşın hızla arttığı görülmektedir. Bugün 4 vatandaşımızın Koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve temaslıların da olduğu ortaya çıkmıştır. Temaslıların, daha etkin bir mücadele yapılması için Pandemi Hastanesine başvurmaları ve PCR testi yaptırmaları gerekmektedir. Bu bir insanlık görevidir. Akdoğan bölgesi vatandaşlarının hassasiyetinin daha fazla olması lazım. Çünkü 4 yerel vakamız var. Halkımızı gerekli ilgiyi üst seviyede göstermeleri konusunda uyarıyor, herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum. Evde kalın, mesafenizi koruyun ve maskenizi takmayı sakın unutmayın..."