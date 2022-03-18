Larnaka’da posta yoluyla uyuşturucu

Kıbrıs Rum polisi, Larnaka Posta Dairesi’ne gelen üç ayrı pakette toplam 1 kilo Hint keneviri tipi uyuşturucu madde ele geçirdi.

Haravgi ve diğer gazeteler, Kıbrıs Rum polisinin, Larnaka Posta Dairesi’nde üç ayrı paket içinde toplam 1 kilo Hint keneviri tipi uyuşturucu madde bulunduğunu tespit ettiklerini yazdı.

Habere göre, paketlerle ilişkisi tespit edilen 23 ve 26 yaşlarındaki iki kişinin evlerinde yapılan aramada ise 2 kilo daha aynı türde uyuşturucu madde ele geçirildi, şahıslar tutuklandı.