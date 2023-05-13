Larnaka’da iki toplumlu kültür panayırı yapılıyor

Larnaka’da 21 Mayıs Pazar günü, iki toplumlu kültür panayırı düzenleneceği bildirildi.

Haravgi gazetesi, “Kültür Hareketi”, “İki Dillilik Derneği” ve “Kıbrıs, Tek Vatan, Hep Birlikte” grubu tarafından organize edilen panayırın, Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk sanatçıları Larnaka’daki Türk Mahallesi’nin merkezinde bulunan Zuhuri (Cami) Meydanı’nda, aynı sahnede bir araya getireceğini yazdı.

Gazete, panayırın müzik, tiyatro, şiir ve diğer sanat türlerinin, bölgenin iki toplumlu ruhunu yeniden canlandıracağını kaydetti.

Haberde, panayırın Larnaka Belediyesi himayesinde olacağı ifade edildi.