Larnaka Havaalanı'nda 13 kilo hintkeneviri

Atina’dan Larnaka Havalimanı’na giden 23 yaşındaki Yunan asıllı kişinin tasarrufunda 13 kilo hintkeneviri tespit edildiği belirtildi.

Haravgi gazetesi polisin, 23 yaşındaki Yunan asıllı kişinin valizinde, bir çarşafın içerisine sarılı, 4 ayrı poşette ağırlığı 13 kilo olan hintkeneviri tespit ettiğini yazdı.

Habere göre polis tarafından tutuklanan 23 yaşındaki genç suçunu itiraf ederken, tedarikçilerini ve Kıbrıs'ın güneyinde nihai alıcılarına ilişkin isim vermekten kaçındı.