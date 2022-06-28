Lapta'da 26 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

Lapta'da geçtiğimiz gün 26 yaşındaki Denis Bogdanov evi içerisinde ölü olarak bulundu.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre Bogdanov'un yapılan doktor muayenesinde herhangi bir darp ve cebir izine rastlanmadı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Polisin açıklaması şöyle:

"26.06.2022 tarihinde, saat 08:00 sıralarında, Lapta’da sakin Denis BOGDANOV (E-26) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde ölü olarak bulunmuştur. Adı edilenin yapılan doktor muayenesinde herhangi bir darp ve cebir izine rastlanmamıştır. Soruşturma devam etmektedir."