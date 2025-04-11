Lapta-Alsancak-Çamlıbel bölgesinde 5 restoranda eksiklik saptandı
Lapta-Alsancak-Çamlıbel bölgesindeki 5 restoran, “tür ve boyda balık satışı, genel hijyen, gıda saklama koşulları, temizlik ve dezenfeksiyon” konularında eksiklikler tespit edildiğinden uyarıldı.
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Lapta-Alsancak-Çamlıbel bölgesindeki 5 restoran, “tür ve boyda balık satışı, genel hijyen, gıda saklama koşulları, temizlik ve dezenfeksiyon” konularında eksiklikler tespit edildiğinden uyarıldı.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın açıklamasında göre, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Hayvancılık Dairesi, Su Ürünleri Şubesi uzmanlarıyla, Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi Zabıta ekipleri restoran denetimi yaptı.
LAÇ sınırları içerisindeki denetimlerde 10 restoranı denetleyen ekipler, 5 restoranda eksiklik saptadı.
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