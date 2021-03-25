Lambousa Market Cumartesi günü açık olacak

Lapta oteller bölgesinde her cumartesi kurulan Lambousa Market, bir buçuk ay aradan sonra 27 Mart Cumartesi günü 08.00-12.00 saatleri arasında açık olacak.

İkinci el ürünlerin satışının yapıldığı marketten elde edilen tüm gelir, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne bağışlanıyor.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail, pandemi nedeniyle marketin bir buçuk ay kapalı kaldığını, bu cumartesi yeniden açılacağını, markette kaliteli ikinci el ürünlerin satışının yapıldığını ve elde edilen tüm gelirin derneğe bağışlandığını söyledi.

