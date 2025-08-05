LAÇ Belediyesi'nden Lapta yürüyüş yolu için anket

LAÇ Belediyesi, Lapta'daki sahil yolu projesiyle ilgili bölge halkının görüşlerini alacak.

Belediyeden verilen bilgiye göre, yürüyüş yolunun düzenlemesi sürecinde halkın fikirlerine başvurulacak.

Açıklamada, "Lapta sahilini birlikte güzelleştirelim! Yürüyüş yolunu daha yaşanabilir ve sosyal bir alan haline getirmek için fikirlerinize ihtiyacımız var" denildi.

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