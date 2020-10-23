‘La Boutique’ sahibi pozitif olduğunu duyurdu

Gönyeli- Yenikent’te bulunan ‘La Boutique’ isimli mağaza sahibi dün yapılan test sonucu COVID-19 olduğunu sosyal medya üzerinden duyurdu.

Gerekli bilginin Sağlık Bakanlığı’na verildiğini belirten mağaza sahibi, gerek duyulması halinde Bakanlığın müşterilerine ulaşacağını ifade etti.

Sosyal medyadan uyarı yapan butik sahibi, 15 gün süre ile kapalı olacağını belirtti. La Boutique sahibinin bu paylaşımı, duyarlılık olarak karşılandı.