Kuzeye kaçak yollarla getirildiler, kaybolunca polise başvurdular, tutuklandılar

Yasadışı yollardan Kıbrıs’ın kuzeyine giriş yaptıkları tespit edilen F.A. ve A.A. tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayın detaylarını aktaran polis, Cumartesi günü saat 15.30’da Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne giden iki şahsın, aynı gün sabaha karşı saat 01.00 sıralarında Türkiye’nin Mersin kentinden küçük bir tekne aracılığıyla 15 kişi ile birlikte bilmedikleri bir sahilden Kıbrıs’ın kuzeyine giriş yaptıklarını, daha sonra hepsinin bir yere dağıldığını, kayboldukları için polise geldiklerini söylediklerini anlattı.

Polis, söz konusu şahısların ifadelerinde 4 bin Euro karşılığında bazı şahısların kendilerini Kıbrıs’ın kuzeyine getirdikten sonra beyaz van bir araçla bilmedikleri bir yerde bıraktıklarını anlattıklarını açıkladı.

Polis, söz konusu şahısların aynı gün tutuklandığını, haklarında soruşturma başlatıldığını, ifadelerinin teyit ve tekzibinin yapılacağını dile getirdi.

Şahıslara yardım eden kişilerin arandığını kaydeden polis, 3 gün süreyle tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.