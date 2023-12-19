Kuzeye kaçak geçti, askere yakalandı, üzerinden 5 gram hintkeneviri çıktı

Askeri yasak bölgeyi ihlal ederek, Kıbrıs’ın kuzeyine geçen geçen ancak Kermiya bölgesi civarında yakalanan Belçika uyruklu A.G.’nin üzerinde yapılan aramada 5 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildi.

“Uyuşturucu madde ithal ve tasarrufu” suçlarından tutuklanan zanlı mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayın detaylarını aktaran polis, zanlının Pazartesi günü saat 14.00 sıralarında askeri yasak bölgeyi ihlal ederek, Kermiya’daki geçiş noktası civarından kuzeye giriş yaparken, görevli askerler tarafından yakalandığını söyledi.

Polis, zanlının üzerinde uyuşturucu bulunması üzerine durumun narkotik şubeye bildirildiğini açıkladı.

Polis, zanlının tasarrufunda bulunan 5 gram hintkeneviri türü uyuşturucu maddenin emare alındığını belirtti.

Zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi aynı gün Kıbrıs’ın güneyinden 10 Euro’ya aldığını itiraf ettiğini kaydeden polis, soruşturmanın yeni başladığını söyledi.

Polis, alınacak ifadeler, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu, ayrıca uyuşturucu maddenin analize gönderileceğini ifade ederek, 3 gün süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç zanlının 3 süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.