Kuzeyde taşınmaz mal satın alan yabancılara karşı Orams davasıyla girişim başlatılması gündemde

YENİDÜZEN'in haberi Kıbrıs'ın güneyinde de gündem oldu, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin, Kıbrıs'ın kuzeyinde bulunan eski Kıbrıs Rum taşınmaz mallarını satın alan İsrail, Rusya, İran ve diğer yabancı ülke vatandaşlarına yönelik yeni bir hukuk mücadelesi başlatmaya hazırlandığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, kuzeyde bulunan eski Kıbrıslı Rum taşınmazlarını satın alan, başta İsrail vatandaşları olmak üzere Rusya, İran ve diğer yabancı ülke vatandaşlarına yönelik yeni bir hukuki mücadele başlatma hazırlığı yapıldığını yazdı.

Gazete, Kıbrıs hükümetinin,kuzeyde taşınmaz mal satın alan ve haklarında dava açılması sonrası söz konusu mülkü terk eden İngilizleri hatırlatarak, “Orams davası” olarak bilinen bu davanın, adanın kuzeyinde taşınmaz mal alan diğer yabancı ülke vatandaşlarına karşı başlatılacak hukuk mücadelesinin temelini oluşturacağını aktardı.

YENİDÜZEN'de çıkan haberler ve Kıbrıs Cumhuriyeti makamları ellerindeki verilere bakıldığında, kuzeydeki eski Kıbrıs Rum taşınmazlarının alınıp satılmasının endişe verici boyutlara ulaştığının görüldüğünü iddia eden gazete, Kıbrıslı Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un kuzeydeki eski Rum taşınmazlarının satışına ilişkin dosyayı incelemeye aldığını vurguladı.

YENİDÜZEN'in bu satışlara ilişkin bir haberine de yer verilirken, Orams davasının ne şekilde kullanılacağı konusunda ise ayrıntıya yer verilmedi.

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