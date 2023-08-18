6 bin 958 yabancıya taşınmaz mal hakkı

Ertuğrul SENOVA

Güncel verilere göre, Ocak 2021’den Ağustos 2023’e kadar toplamda 6 bin 958 yabancıya Kıbrıs’ın kuzeyinden taşınmaz mal satın alma hakkı verildi.

Bakanlar Kurulu kararıyla verilen bu izinler, 2019 yılında 1141 civarında seyrederken, 2023 yılına gelindiğinde henüz Ağustos ayında yani yılın neredeyse yarısında 2 bin 969’a yükselmiş durumda.

Resmi Gazete’deki veriler incelendiğinde, özellikle Kasım 2021’den itibaren Bakanlar Kurulu’nun taşınmaz mal edinme hakkı tanıdığı yabancı sayısının gözle görülür biçimde arttığı gözlemlendi.

Söz konusu tarihin, ABD dâhil bazı ülkelerin Ukrayna ile devam eden savaş nedeniyle Rus yatırımcılara yaptırım uygulamaya başladığı tarihlere denk gelmesi ise dikkat çekiyor…

Öte yandan İçişleri Bakanlığı’ndaki kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, önceleri daha fazla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan yabancılar, 2022 itibariyle Rus ve İran çoğunluğuna dönmüş durumda.

Emlak piyasasındaki güncel verilerde ise 2022’ye kadar taşınmaz mal edinme hakkı verilen yabancıların yüzde 90’a yakını TC vatandaşıyken, bu oranın son 1 yılda yüzde 70’lere düştüğü iddia ediliyor.

Yine emlak sektöründen yayılan bir başka iddiaya göre ise, resmi kayıtlara yansıyandan çok daha fazla sayıda taşınmaz mal, “gizli yabancı ortaklı” yerel şirketler tarafından satın alınıyor.

Rakamlarla izinler…

Resmi Gazete’de yer alan güncel verilere göre Bakanlar Kurulu, 2019 yılında 1141 yabancıya Kıbrıs’ın kuzeyinden taşınmaz mal satın alma hakkı verirken, izin sayısı 2021 yılında 1179’a, 2022’de ise 2 bin 810’a yükseldi.

2023 yılına gelindiğinde ise henüz Ağustos ayında, yani yılın ilk yarısında verilen izin sayısı 2 bin 969’a yükseldi.

Bu kapsamda, 2021’den Ağustos 2023’e kadar toplamda 6 bin 958 yabancıya taşınmaz mal edinme hakkı tanınmış oldu.

Resmi verileri inceleyen YENİDÜZEN, özellikle Kasım 2021’den itibaren Bakanlar Kurulu’nun taşınmaz mal edinme hakkı tanıdığı yabancı sayısının gözle görülür biçimde arttığını gözlemledi.

Kasım 2021’e kadar üretilen kararlarda, izin verilen kişi sayısı iki haneli rakamlarda seyrederken, ilk kez Kasım 2021’de üç haneli rakamlarda yabancı şahsa izin verildiği gözlemlendi.

Söz konusu tarihin, ABD dâhil bazı ülkelerin Ukrayna ile devam eden savaş nedeniyle Rus yatırımcılara yaptırım uygulamaya başladığı tarihlere denk gelmesi ise dikkat çekti.

Geçtiğimiz günlerde güneydeki basında çıkan haberlerde, yaptırımların ardından Kıbrıs’ın güneyinden kuzeyine kaçan Rus yatırımcılara, Türkiye ile iyi ilişkiler içinde olan İranlı yatırımcıların ve büyük oranda İsrail merkezli yatırımcıların, taşınmazları satın alan yabancıları oluşturduğu iddia edilmişti.

“TC oranı düşüyor, Rus ve İranlı artıyor”

Öte yandan İçişleri Bakanlığı’ndaki kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, önceleri daha fazla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan yabancılar, 2022 itibariyle Rus ve İran çoğunluğuna dönmüş durumda. Emlak piyasasındaki güncel verilerde ise 2022’ye kadar taşınmaz mal edinme hakkı verilen yabancıların yüzde 90’a yakını TC vatandaşıyken, bu oranın son 1 yılda yüzde 70’lere düştüğü iddia ediliyor.

Yine emlak sektöründen yayılan bir başka iddiaya göre ise, resmi kayıtlara yansıyandan çok daha fazla sayıda taşınmaz mal, “gizli yabancı ortaklı” yerel şirketler tarafından satın alınıyor.

Güneyde yayınlanan Phileleftheros gazetesinde yer alan habere göre, bazı çok uluslu şirketler, Bakanlar Kurulu’nun sınırlandırılmış izinlerine takılmamak için, Kıbrıs’ın kuzeyinde “göstermelik” şirketler kurarak veya KKTC vatandaşı bir ortak bulup sözleşme yaparak, “sınırsız” taşınmaz mal alma hakkına sahip oluyor.

Kıbrıs’ın kuzeyindeki mevzuata göre, taşınmaz mal satın almak isteyen yabancıların, Bakanlar Kurulu’ndan onay alması; taşınmazlar üzerine yatırım yapacak şirketlerinse yüzde 51’inin KKTC yurttaşı bir şahsa ait olması gerekiyor. Müteahhitlikle ilgili yasada ise, müteahhitlik yapacak şirketin yüzde 100’ünün KKTC vatandaşı bir şahsın adına olması zorunlu kılınıyor…