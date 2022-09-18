Kuzeyde her 23 kişiye, güneyde her 14 kişiye 1 memur düşüyor

Ertuğrul SENOVA

Kıbrıs’ın kuzeyinde her 23 kişiye; güneyinde ise her 14 kişiye 1 devlet memuru hizmet veriyor.

Söz konusu durum rakamlarla ifade edildiğinde, 382 bin 230 nüfuslu KKTC’de 16 bin 101 kişi kamuda çalışıyor. Bu rakam, nüfusun yüzde 4,21’ine tekabül ediyor.

Öte yandan 918 bin 100 nüfuslu Kıbrıs Cumhuriyeti’nde ise 62 bin 369 kişi kamuda hizmet veriyor. Bu rakam, nüfusun yüzde 6,79’una tekabül ediyor.

Ancak KKTC kamusunda ihtiyaç duyulan personel sayısının 23 bin 46 olmasına karşın, 16 bin 101 kişinin istihdam edilmiş olması, 6 bin 945 kişilik bir personel açığı bulunduğuna işaret ediyor.

Personel açığının giderilmesi halinde, KKTC’deki nüfusun yüzde 6’sı kamu çalışanı halini alacak ve 382 bin 230 nüfuslu KKTC ile 918 bin 100 nüfuslu Kıbrıs Cumhuriyeti’nin memur oranı neredeyse eşitlenmiş olacak.

Kıbrıs Cumhuriyeti’nde nüfusun yüzde 6,79’u memur

Alithia gazetesinin aktardığına göre, Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki kamu çalışanlarının sayısı, yılın ikinci çeyreğinde 2021’in aynı dönemine göre bin 296 kişi (yüzde 1,8) artarak 72 bin 432’ye ulaştı.

Alithia, İstatistik Dairesi verilerine dayandırdığı haberinde, devlet memuru sayısının 66 bin 787, devlet kontrolündeki şirket ve işletmelerdeki çalışan sayısının 5 bin 645’e yükseldiğini yazdı.

Gazete, sayıların 66 bin 787’e ulaştığını yazdığı devlet memurlarının 53 bin 691’inin devlet dairelerinde, 8 bin 678’inin kâr amacı gütmeyen kurumlarda ve 4 bin 418’inin yerel yönetimlerde çalıştığı bilgisini de ekledi.

Kıbrıs Cumhuriyeti İstatistik Dairesi’nin 2021 yılındaki verileri incelendiğinde, ülke nüfusunun 918 bin 100 olduğu görülüyor. Belediye çalışanları ve devlet kontrolündeki şirket ve işletmelerdeki çalışan sayısı çıkartıldığında, kamudaki toplam personel sayısı 62 bin 369 çıkıyor.

Söz konusu veriler incelendiğinde, güneydeki nüfusun yüzde 6,79’unun devlet memuru olduğu sonucu ortaya çıkıyor.

KKTC kamusu…

Kadrolarda 6945 açık, 1788 ‘kadrosuz’ istihdam

KKTC’nin resmi nüfusunun güncel hali bilinmiyor ancak İstatistik Kurumu tarafından 2019 yılında BRTK’ya yapılan açıklamada, nüfusun 382 bin 230 olduğu duyurulmuştu.

Öte yandan YENİDÜZEN’in elde ettiği 12 Ağustos 2022 tarihli “Kamuda Fiilen Çalışan Personel İstatistiği”ne göre KKTC’de, 16 bin 101 kişi devlet memuru olarak çalışıyor.

Söz konusu rakama; memur, müşavir, polis, geçici işçi, geçici memur ve öğretmenler dahil edilmiş durumda.

KKTC kamusunda ihtiyaç duyulan personel sayısının 23 bin 46 olduğu ifade edilen verilere göre, 6 bin 945 kişilik personel açığı bulunuyor.

Öte yandan personel açığına karşın, 1788 kişinin ise ‘kadrosu’ olmamasına rağmen, kamuya istihdam edildiği görülüyor.

Söz konusu ‘kadrosuz istihdamlar’ arasında; müşavirlik, geçici memurluk ve mevsimlik işçilik gibi kadrolar yer alıyor.

En büyük açık; memur, daimi işçi ve polis kadrolarında…

Veriler incelendiğinde, personel sıkıntısı en çok yaşayan kadrolarda başı, 6 bin 169 ihtiyaç ile memurluk çekiyor. İkinci sırada 1845 ile ‘daimi işçi’ kadrosu yer alırken, üçüncü sırada ise 721 eksik ile polis örgütü kadrosu yer alıyor.

Öte yandan ilköğretim öğretmen kadrolarında ise 651 personele daha ihtiyaç duyulduğu görülüyor.