Kuzeyde 14 pozitif vaka, 1 kişi hayatını kaybetti
Bakan Pilli: "Toplam 2037 test yapıldı, 11'i yerel 14 pozitif vakaya rastlandı , 1 kişi hayatını kaybetti "
Kuzeyde 14 pozitif vaka, 1 kişi hayatını kaybetti
Bakan Pilli: "Toplam 2037 test yapıldı, 11'i yerel 14 pozitif vakaya rastlandı , 1 kişi hayatını kaybetti "
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2037 olduğunu, 11'i yerel 14 pozitif vakaya rastlandığını , 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 19 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, 3 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 11 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.
Bakan Pilli, vakalardan 9 kişinin Lefkoşa, 4 kişinin Girne, 1 kişinin Güzelyurt Bölgesi'nden olduğunu belirtti.
22 Ocak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 2037
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 14
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı:
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 3
Yerel Vaka Sayısı: 11
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 19
Bugün Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 378 .622
Toplam Vaka Sayısı: 1997
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1753
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 232
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 51
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 177
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 12
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4