"Kuzey Kıbrıs’ta Yolsuzluk Algısı" raporu Meclis'e sunuldu

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sertaç Sonan, Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün Yolsuzluk Algısı Endeksi metodolojisini kullanarak hazırladığı “Kuzey Kıbrıs’ta Yolsuzluk Algısı 2024” raporunu, Prof. Dr. Ömer Gökçekuş ile birlikte Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe’ye sundu.

Cumhuriyet Meclisi'nden yapılan açıklamaya göre, Özdenefe, 2024 yılı sonuçlarına bakıldığı zaman tüm kurumlara olan güvenin azaldığını ve Meclis’in de bu kurumlar arasında olduğunu belirtti. Her yıl bilimsel yöntemler ve veriler ışığında hazırlanan bu çalışmanın yolsuzlukla mücadelede çok önemli bir yeri olduğuna vurgu yapan Özdenefe, kamu kurumlarına da çok büyük görevler düştüğünü söyledi. Özdenefe, Meclis’in bu konuda öncü ve örnek olması gerektiğini kaydetti.

Yürürlükteki Mal Bildiriminde Bulunma Yasası kapsamında Meclis içerisinde oluşturulacak bir birimin milletvekillerinin mal beyanlarını gizlilik çerçevesi içerisinde inceleyebileceğini söyleyen Özdenefe, haksız mal edinme, mal gizleme veya gerçeğe aykırı bildirim olduğu hallerde de Başsavcılığa suç duyurusunda bulunabileceğini ifade etti. Özdenefe, mevcut yasayı gerektiği şekilde çalıştırarak tüm topluma örnek olması gereken kurumların başında Meclis’in geldiğini belirtti.

Prof. Dr. Sertaç Sonan da burada yaptığı konuşmada, raporun iş insanları ve uzmanların görüşlerine dayandığını belirterek, bu yıl sekizincisi hazırlanan çalışmayla ülkedeki yolsuzluğun boyutlarına dair farkındalık yaratmayı amaçladıklarını kaydetti.