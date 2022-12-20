"Kuzey Kıbrıs'ta İfade Özgürlüğü: Korunması ve Sınırlandırılması" isimli panel düzenlenecek
Global Politikalar Merkezi (GLOPOL) ile Kıbrıs Türk Barolar Birliği, "Kuzey Kıbrıs'ta İfade Özgürlüğü: Korunması ve Sınırlandırılması" isimli panel düzenleyecek.
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Global Politikalar Merkezi (GLOPOL) ile Kıbrıs Türk Barolar Birliği, "Kuzey Kıbrıs'ta İfade Özgürlüğü: Korunması ve Sınırlandırılması" isimli panel düzenleyecek.
Global Politikalar Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre panel, 22 Aralık Perşembe günü 14.00-18.00 saatleri arasında Kıbrıs Türk Barolar Birliği'nde yapılacak.
Açılış konuşmalarını Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı ve GLOPOL Asbaşkanı İpek Borman’ın yapacağı panelde “KKTC’de İfade Özgürlüğü ve Korunması”, “KKTC’de İfade Özgürlüğünün Ceza Hukukuyla Sınırlandırılması” konulu paneller yapılacak.
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Etiketler : Global Politikalar Merkezi