Kuzey Kıbrıs açıklarında 334 mülteci tespit edildi

Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Kuzey Kıbrıs açıklarında durdurduğu teknede 334 mülteci tespit edildi.

Alınan bilgiye göre, İzmir'den kalkan ve Akdeniz bölgesinde devriye görevi icra eden Sahil Güvenlik uçağı, Kuzey Kıbrıs açıklarındaki uluslararası sularda mülteci taşındığını fark etti.

Bunun üzerine Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekiplerince başlatılan çalışmada, "Hacı Kaptan" adlı balıkçı teknesi takibe alındı.

Teknede, yabancı uyruklu 334 mülteci yakalandı.

Sahil Güvenlik ekiplerince Mersin'in Bozyazı ilçesine getirilen göçmenlerin işlemleri devam ediyor.