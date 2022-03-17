Kuyuya düşen küçük Hasan taburcu oldu

Güzelyurt - Kalkanlı arasındaki bahçelik alanda, ailesi narenciye kesimi yaptığı sırada oyun oynarken 30 metre derinliğindeki kuyuya düşüp ağır yaralanan 2 yaşındaki Hasan Hüseyin Tören hastaneden taburcu oldu.

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’ndan bir ekip, kuyudan çıkardıkları 2 yaşındaki Hasan Hüseyin Tören’i evinde ziyaret etti. Bu anlar Sivil Savunma’nın fotoğraflarına yansıdı…

Hatırlanacağı üzere 2 yaşındaki Hasan Hüseyin Tören, 4 Mart tarihinde, Güzelyurt - Kalkanlı arasındaki bahçelik alanda, ailesi narenciye ,kesimi yaptığı sırada oyun oynarken 30 metre derinliğindeki kuyuya düşüp ağır yaralanmış, Sivil Savunma ve itfaiye ekipleri tarafından kuyudan çıkarılmıştı.

Küçük çocuk, kaldırıldığı Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde uzun süre tedavi görmüştü.

‘Durumu iyiye gidiyor’

2 yaşındaki çocuk 30 metre derinliğindeki kuyuya düştü, yaralandı