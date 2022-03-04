2 yaşındaki çocuk 30 metre derinliğindeki kuyuya düştü, yaralandı

Güzelyurt - Kalkanlı arasındaki bahçelik alanda, ailesi narenciye kesimi yaptığı sırada oyun oynayan 2 yaşındaki Hasan Hüseyin Tören, 30 metre derinliğindeki kuyuya düştü.

Tören, Sivil Savunma ve itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı. Polis Basın Subaylığı, Tören’in ambulansla Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını, tedavisinin sürdüğünü açıkladı.

Polisin olayla ilgili açıklaması şöyle:

"04.03.2022 tarihinde, saat 11:00 sıralarında, Güzelyurt - Kalkanlı arasındaki bahçelik alanda, ailesi narinciye kesimi yaptığı sırada oyun oynamakta olan Hasan Hüseyin TÖREN (E-2), gerekli emniyet tedbirleri alınmayarak ağzı açık durumda bırakılan otuz metre derinliğindeki kuyuya düşmüştür. Hasan Hüseyin TÖREN, Sivil Savunma ve İtfaiye ekiplerince düşmüş olduğu kuyudan yaralı olarak çıkarılarak ambulans ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılmış olup, tedavisi halen sürmektedir. Soruşturma devam etmektedir."

Fotoğraf: BRTK