Güzelyurt - Kalkanlı arasındaki bahçelik alanda, ailesi narenciye kesimi yaptığı sırada oyun oynarken 30 metre derinliğindeki kuyuya düşen 2 yaşındaki Hasan Hüseyin Tören’in durumu iyiye gidiyor.

YENİDÜZEN'e bilgi veren Lefkoşa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adil Özyılkan, Tören’in tedavisinin Yoğun Bakım Ünitesi’nde sürdüğünü, durumunun iyiye gittiğini belirtti.

Hatırlanacağı üzere; 4 Mart günü Güzelyurt - Kalkanlı arasındaki bahçelik alanda, ailesi narenciye kesimi yaptığı sırada oyun oynayan 2 yaşındaki Hasan Hüseyin Tören, 30 metre derinliğindeki kuyuya düşmüştü.

Tören, Sivil Savunma ve itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarılmış, Polis Basın Subaylığı, olayla ilgili 1 kişinin tutuklandığını belirtmişti.

2 yaşındaki çocuk 30 metre derinliğindeki kuyuya düştü, yaralandı