Kuyruk bulaş endişesi yarattı

Yerel bulaşın arttığı günlerden geçerken, Girne Merkez Postanesi önündeki görüntüler, endişeye neden oldu.

Postane önünde oluşan kalabalığın maskeli olsa da, sosyal mesafeyi hiçe sayıldığı dikkat çekti.

Dairelere kalabalık oluşturmamak için sınırlı sayıda kişi alınması, bu kez de daire önlerinde yığılmaya neden oluyor.