Kürşat: “Reel olarak kooperatifçilikten uzaklaşılmaktadır”

Hükümet Programı’na ilişkin söz alan CTP Milletvekili Fide Kürşat, konuşmasında tarımsal üretimle ilgili başlıklara ağırlık verdi.

Hükümet programında tarım uygulamaları ile ilgili destekler verileceğinden söz edilmediğini belirten Kürşat, tarımsal üretimde planlama yapılmasının şart olduğunu ifade etti. “Kırsal kalkınmanın sağlanması için teknik ve finansal destekler verilmelidir” diyen Kürşat, Hükümet programında narenciyede modern sulama sistemlerine geçilmesiyle ilgili bir şey bulunmamasını da eleştirdi.

“Hellim tescili ile birlikte küçükbaş hayvan sütü miktarının artırılması ve AB standartlarına uygun üretim yapılması önem kazanmıştır” diyen Kürşat, Hükümet programına kooperatifçilik konusunda da eleştiri yöneltti. Kürşat, “Programda kooperatifçiliğin geliştirileceği yazmaktadır ama reel olarak kooperatifçilikten uzaklaşılmaktadır” ifadelerini kullandı.

Programda kadın ve genç girişimcilerin destekleneceğinin yazıldığını belirten Kürşat, yıllardır bu konunun programlarda yer bulduğunu ancak hayat bulmadığını savundu. Kürşat, devlet okullarının öğleye kadar eğitim vermesinin kadınların çalışma hayatına katılımını olumsuz etkilediğini de vurgulayarak, tam gün eğitime geçilmesi gerektiğini ifade etti.

Kamu Görevlileri Yasası’nda değişiklik yapılarak müdür atamalarının 3’lü atama sisteminden çıkarılması gerektiğini anlatan Kürşat, kamuda kurumsal hafıza kalmadığını söyledi.

Hükümet programında yer alan Ekonomik Kalkınma Planını’nın Meclis’ten geçip devlet politikası olup olmayacağını soran Kürşat, programda öncelikli olması gereken ek bütçenin yer almamasını da eleştirdi.

Programda takvimlendirme olmadığını ve bu nedenle takip ve denetiminin mümkün olmayacağını söyleyen Kürşat, ayakları yere basan bir program sunulmadığını savundu.

Kürşat, “28 sayfalık Hükümet programı, gerçek anlamda 5 yıllık uygulanacak program niteliğinde değildir. Maalesef hükümet programı benzeri doküman bizlere güven vermiyor” dedi.