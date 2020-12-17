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  3. Buba: “COVID 19 testim pozitif çıkmıştır”
Kural ihlal eden kişi ve işletme sahiplerine para cezası

Kural ihlal eden kişi ve işletme sahiplerine para cezası

Sağlık Bakanlığı’na bağlı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi ekipleri ile polis ekipleri COVID 19 tedbirleri kapsamında faaliyetleri durdurulan meyhane, bar ve eğlence yerlerine denetim gerçekleştirdi.

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Sağlık Bakanlığı’na bağlı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi ekipleri ile polis ekipleri COVID 19 tedbirleri kapsamında faaliyetleri durdurulan meyhane, bar ve eğlence yerlerine denetim gerçekleştirdi. Coronavirüs önlemleri çerçevesinde gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığı kontrol edildi.

Lefkoşa, Girne, Mağuza ve Güzelyurt'ta gerçekleşen denetimlerde kural ihlal eden kişi ve işletme sahiplerine para cezası kesildi.

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