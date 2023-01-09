Kuraklık enginarı da vurdu: “Verim de, kalite de düştü”

Fehime ALASYA

Yağışsız geçen kış enginar üretimini de olumsuz etkiledi. Kurak gelen yılda neredeyse sadece yer altı kaynaklarından sulama yapan enginar üreticileri bu nedenle hem rekoltenin, hem de kalitenin geçtiğimiz yıla kıyasla daha kötü olduğunu anlattı.

Türkiye’ye yapılan ihracatta da aradığı piyasayı bulamayan üreticiler, ‘Kooperatifleşmenin’ önemine bir kez daha dikkat çekti.

Devletin enginar üretimi ve üreticisine destek vermediğinden de dert yanan üreticiler, girdi maliyetleri ve ihracat alanında destek beklentisini dile getirdi.

Enginar üreticileri YENİDÜZEN’e konuştu…

ÜRETİCİLER NE SÖYLEDİ?

Enginar üreticisi Nazım Ogur: “Devlet enginar ihracatına hiçbir destek ve teşvik vermiyor, olumsuz etkileniyoruz”

“Yağış olmadığı için ürünler olumsuz etkileniyor, masraflar, elektrik mazot, maliyetler çok yükseldi ama satış fiyatları geçen yılkiyle aynı. Fiyatlar geçen yıl bu zaman 6,7 TL civarında idi, bu yıl yine aynı kaldı. İhracat maliyetler yüzünden bizi sıkıntılı günler bekliyor. Devlet enginar ihracatına hiçbir destek ve teşvik vermiyor. Tüm bunlar üreticiyi olumsuz etkiliyor.”

Enginar Üreticisi Mehmet Gazi: “Fiyatlar da üretim de hiç iç açıcı değil, Kooperatif çatısı altında toplanmak şart”

“Bu yıl fiyatlar da üretim de hiç iç açıcı değil. Yılın kurak gelmesiyle,yer altı sularına eğilim arttı, bu sefer sular tuzlandı, kaliteyi ve verimi düşürdü. Girdi maliyetleri çok yükseldi, geçen yıl TC pazarı 5 TL’den açılmıştı, bu yıl ise 6 TL’den. Devlet artık bu kooperatiflere değer vermeli. Bireysel çalışmalarla bir yere varılmaz. Bir çatı altında toplanmak lazım… Devlet girdi desteklerinin ve ihracatın kooperatif üzerinden yapılmasına olanak sağlamalı, üreticiyi buna mecbur etmeli. Kooperatif ile çalışamayan üyelere destek verilmemeli, ihracatta engel çıkarılmalı. Verim geçen yıla göre daha düşüktür, kalite de geçen yıla göre düştü.”

Enginar Üreticisi Gökhan Öztugay: “Verim %80 etkilenecek, hem kalite hem üretim düşecek”

“Bu yıl çok sıkıntılı bir dönem. Yağmurun yağmaması bizi çok zora soktu. Verimi %80 etkileyecek. Yer altı sularını kullanıyoruz, giderek azalır ve tuzlanıyor. Maliyetler çok yükseliyor. Verimin yanında kalite de düştü. İhracat başladı ama o da çok az… Kooperatifleşme olursa, üreticiye yapılamayan devlet katkısı bari bu yolla piyasayı düzene sokar.”

Enginar üreticisi Firket Civisilli: “Kooperatifleşme şart ama üreticilerin birlikteliği bile isteye bozuluyor”

“Bu yıl ekim %30 daha az yapıldı. Üreticiler azar azar kopuyor, girdi maliyetleri çok arttı. Verim de bu yıl çok az oldu. İlaç, su, elektrik, gübre her şey çok pahalı… Kurak geçen yıl maliyetleri artırıyor, verimi de düşürüyor. Bu üretimin önünü açmak için ihracatın önü açılmalı. Yurt dışı pazarında beklenen pazarı yakalayamadık. Biz 9-10 TL’ye ihraç etmeyi beklerken, 5- 5,50 TL’ye ihraç ettik. Bu da çok kötü bir durum.

Kooperatifleşme şart ama üreticilerin birlikteliği bile isteye bozuluyor, buna olanak sağlanmıyor. Birlik olduğumuz dönemde ürünün birim fiyatını biz üreticiler belirliyorduk, şimdi tüccarlar belirliyor. Bunu tüccar ve bazı büyük üreticiler bile isteye yapıyor. Birim fiyatı bir türlü yükseltilmiyor. Çok üretici batacak, altından kalkamayacak.”