Kuponu kabul edilmedi, sopayla 8 televizyon kırdı

Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir bet ofiste ahşap sopayla 8 adet televizyona vurup hasara uğratan kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün meydana gelen olayda, bet ofiste müşteri olarak bulunan A.C.Ö., (E-45), yatırdığı kuponun kabul olmadığı gerekçesiyle önce yüksek sesle bağırıp çağırdı. Ardından tasarrufundaki ahşap sopayla duvarda monteli bulunan 8 adet televizyona vurup, kırdı. A.C.Ö. isimli şahıs tutuklandı.

Karakolda uyuşturucuyla yakalandı

Lapta Polis Karakolu’nda bulunduğu sırada üzerinde uyuşturucu tespit edilen bir kişi tutuklandı.

Dün yaşanan olayda, İ.K.’nin (E-37), şüpheli hareketleri sonucu üzerinde arama yapıldı. Söz konusu şahsın tasarrufunda yaklaşık 2 gram ağırlığında kanunsuz uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alındı.

Polis açıklamasında bahse konu şahsın tutuklandığı kaydedildi.

“İkamet izinsiz” 1 kişi tutuklandı

Ülke genelinde polis tarafından dün yapılan denetimlerde kaçak olarak ülkede ikamet ettiği tespit edilen 1 kişi tutuklanarak, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Girne’de hırsızlık

Girne’de bir işyerinde, dün, bir şahıs tarafından reyon üzerinde unutulan cep telefonunun çalınmasıyla ilgili olarak yürütülen soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen R.H.K., (E-70) Kermiya geçiş noktasından güneye geçeceği sırada tespit edildi.

R.H.K., tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.