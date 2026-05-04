Kümeslerde beslenen 150 adet tavuk yandı
Gönyeli’de, bugün bir evin arka bahçesindeki tavuk kümeslerinde, sahra ocakta unutulan tencere içerisindeki köpekler için kaynatılan yemeğin ısınıp alevlenmesi sonucu yangın çıktı.
Polisten verilen bilgiye göre, itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, 6 kümes ile içinde beslenen yaklaşık 150 adet tavuk, torba içerisindeki muhtelif yemler ile buzdolabı yandı. Ayrıca kümes yanında bulunan iki adet zeytin ağacı ise kısmen zarar gördü.
Soruşturma devam ediyor.
