Topaloğlu: "Öğrenci taşımacılığını durduruyoruz"

Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu, öğrenci taşımacılığı hizmetlerinin yarından itibaren, sorunlar çözülene kadar durdurulacağını açıkladı. Topaloğlu, kararın arkasında hükümetin aylardır ödeme yapmamasının yattığını belirterek, “Özelde Maliye Bakanı Özdemir Berova’nın, genelde ise hükümetin yalanları ile uğraşacak değiliz” ifadelerini kullandı.

Yaklaşık dört aydır öğrenci taşımacılığı ücretlerinin ödenmediğini vurgulayan Topaloğlu, bu durumun sektörü sürdürülemez hale getirdiğini söyledi. “Kar-İş olarak öğrenci taşımacılığını yarın itibariyle durduruyoruz. Bunun sorumlusu hükümettir” diyen Topaloğlu, alınan kararın zorunluluktan kaynaklandığını dile getirdi.

Velilere de çağrıda bulunan Topaloğlu, hükümeti eleştirerek şunları kaydetti: “Anneler, babalar; emeğin hakkını vermeyen bu hükümet, sizin çocuklarınızı mağdur eden taraftır. Artık oyun bitti.”

Ayrıca taşımacılık sektörüne de birlik mesajı veren Topaloğlu, tüm paydaşların ortak hareket etmesi gerektiğini vurgulayarak, sektörün haklarını savunmak için dayanışmanın önemine dikkat çekti.