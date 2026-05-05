“Engellenmeye çalışılan bir şey yok”

Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Av. Hasan Esendağlı, kamuya mal olmuş bireyler, bürokratlar ve siyasiler dahil zanlı olarak mahkemeye çıkarılan kişilerin fotoğraflarının çekilmesine ve haberlerde açık isim kullanılmasına cezai yaptırım getiren Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası’yla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Esendağlı, yasal düzenleme yoluyla engellenmeye çalışılan bir şey olmadığını kaydetti.

BRT’ye konuşan Barolar Birliği Başkanı Esendağlı, “Mahkemeler kontrol dışına çıkmış durumdaydı. Peşinen suçlu ilan edilen ve ifşa edilen, kişisel olarak kötü durumlara gelmiş insanların mahkeme koridorlarında sıkıştırılarak fotoğraflarının çekilmesi hak ihlali yaratıyor” dedi.

Esendağlı, bahse konu yasal düzenlemenin gerekli olduğuna işaret ederek, “Eğer mahkum edildiyse isim ve fotoğraf yayınlanmasında sorun yok. Yargılanmakta olan kişinin peşinen itham edilmesi doğru değil” ifadelerini kullandı.

Barolar Birliği’nin de katkılarıyla hazırlanan yasaya ilişkin gösterilen tepkileri ‘beklediği bir durum’ olarak yorumlayan Esendağlı, “Tepkiler ve eleştiriler başım üstüne. Eleştiri yapmak herkesin hakkı” diye konuştu.

Esendağlı, Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası’nın uygulamasına bir miktar fırsat tanınması gerektiğini belirterek, “O zaman aslında engellenmeye çalışılan bir şey olmadığı görünecektir. Adil yargılanma hakkı korunmaya çalışıldı” açıklamasında bulundu.