Kültürel Miras Teknik Komitesi Aziz George Kilisesi ve Tuzla Camisi’ndeki Koruma çalışmalarını tamamladı

Kültürel Miras Teknik Komitesi, Latinlerin Aziz George Kilisesi ve Tuzla Camisi’ndeki koruma çalışmalarını tamamladı.

TAK muhabirinin, Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin Kıbrıslı Türk Eş Başkanı Ali Tuncay’dan aldığı bilgiye göre, Gazimağusa’da bulunan Latinlerin Aziz George Kilisesi ve Larnaka’daki Tuzla Camisi’ndeki koruma çalışmaları sonuçlandırıldı.

Her iki eserdeki koruma çalışmalarının tamamlanması çerçevesinde bugün eserlerin bulunduğu yerde etkinlikler düzenlendi. Etkinlikler, Kültürel Miras Teknik Komitesi, çalışmaları finanse eden Kültürel Mirasın Korunması için Uluslararası İttifak (ALIPH) Vakfı ve mali destek veren Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Ofisi’nden (OSASG) yetkililer, yerel yönetim temsilcileri ve halkın katılımıyla gerçekleşti.

Tuncay, Tuzla Camii’nde yapısal güçlendirme ve duvar resimlerinin korunması, Aziz George Kilisesi’nde ise taş işçiliği ve çatı yalıtımı onarımları gerçekleştirildiğini ifade ederek, restorasyon sürecinin Eylül 2024’te başladığını ve Haziran 2025’te başarıyla tamamlandığını bilgisini verdi.

Her iki tarihi eserde ayrı ayrı düzenlenen etkinliklerde katılımcılar tarafından konuşmalar yapıldı ve eserlerin tarihi ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Etkinlikte konuşma yapan Kültürel Miras Teknik Komitesi'nin Kıbrıs Türk tarafı Eş Başkanı Ali Tuncay, ALIPH’in Gazimağusa’daki Latinlerin Aziz George Kilisesi ve Larnaka’daki Tuzla Camii’nin korunmasına verdiği desteğin, tarihsel olarak Kıbrıs adası gibi karmaşık bölgelerdeki kültürel mirası koruma misyonunu yansıtmakta olduğuna dikkati çekti.

Tuncay, bu anıtların, adanın çeşitliliğe dayanan ve iç içe geçmiş paylaşılan tarihinin hatırlatıcıları olmanın yanı sıra, diyalog, karşılıklı anlayış ve ortak sorumluluk bilincini teşvik etmeye yönelik Teknik Komite vizyonunu da yansıttığını belirtti.

Ali Tuncay, dini ve tarihsel değeri olan alanların restorasyonuna verilen desteğin, kültürel çeşitliliğe saygıyı güçlendirirken, karşılıklı güvene dayalı bir ortamın oluşmasına da katkıda bulunduğunu kaydederek, bu çabaların, kültürel mirasın insanlar arasında güçlü bir bağ kurucu ve uzun vadeli barış, uzlaşı ve iş birliğinin temeli olabileceğini bir kez daha gösterdiğini vurguladı .

ALIPH Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Bariza Khiari ise; ALIPH’in, kültürel mirası koruma konusunda önemli bir rol oynadığını ve bu projede olduğu gibi, ortak çalışmalarla insanları bir araya getirmenin gücünün görüldüğüne işaret etti. Bu projeyle, iki tarafın iş birliği ile tarihi alanları yeniden canlandırıldığını ifade eden Khiari, kültürel mirasın, sadece hafızayı değil, aynı zamanda uzlaşıyı ve işbirliğini de teşvik eden bir unsur olduğunu kaydetti.

Avrupa Komisyonu’ndan Jutta Pomoell-Segurola da, Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin çalışmaları sayesinde, adadaki farklı topluluklar arasında güven ve anlayış ortamı kurulduğunu belirterek, bunun gerçek bir iş birliği örneği olduğuna vurgu yaptı.

UNDP Kıbrıs Ofisi Başkanı Jakhongir Khaydarov ise, bu başarının, uzun vadeli ve güvene dayalı ortaklıkların bir sonucu olduğunu. Kültürel mirasın, diyalog ve kalıcı barış için güçlü bir platform oluşturduğunu belirtti.

Kültürel Miras Teknik Komitesi'nin Rum tarafı Eş Başkanı Sotos Ktoris; bu projeyle, Kıbrıs’ın tarihi ve kültürel çeşitliliğinin bir kez daha kutlanmakta olunduğunu belirtti.

Ktoris, restorasyonu tamamlanan yapıların, geçmişin ve geleceğin birleşimi olduğunu ve bu eserlerdeki her taşın, adada daha barışçıl bir geleceğe olan inancı simgelediğini ifade etti.

Kültürel Miras Teknik Komitesi projeleri olan Latinlerin Aziz George Kilisesi ve Larnaka’daki Tuzla Camisindeki Koruma çalışmaları; ALIPH Vakfı tarafından finanse edilip, Avrupa Birliği’nin mali desteğiyle ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından uygulandı.