“Külliyeye Hayır Platformu” oluşturuldu

Bazı siyasi parti ve sivil toplum örgütleri, inşası devam eden Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Yerleşkesi'ne karşı “hayır platformu” oluşturdu.

Külliye yapımına karşı ortak mücadele yürütülmesi çerçevesinde bir süredir görüşmeler yapan CTP, TDP-TKP, SOL Hareket, Bağımsızlık Yolu, YKP, BKP, KTOEÖS, KTÖS, KTAMS, DEV-İŞ, ÇAĞ-SEN, DAÜ-SEN, Esnaf ve Zanaatkârlar Odası, Baraka Kültür Merkezi, Kıbrıs Türk Barış Derneği Ve Mağusa İnisiyatifi, “Külliyeye Hayır Platformu” çatısı altında bir aray geldi.

Sol Hareket Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, örgütler, yarın sabah saat 10.00’da KTAMS 50. Yıl Salonunda düzenleyecekleri ortak basın toplantısı ile platformun kuruluşunu, ortak çağrı metnini ve eylem takvimini kamuoyu ile paylaşacak.