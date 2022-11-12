‘Külliye’ye hayır’ iradesi, sokakta!

Külliyeye Hayır Platformu, “Külliyeye Hayır” yürüyüşü düzenliyor.

Kermiya Çemberi'nde toplanan yüzlerce kişi, 'Külliye' inşaatı önüne sloganlarla yürüdü. 'Külliyen yalan, külliyen kaçak' sloganlarının atıldığı eylem için polisin geniş güvenlik önlemi aldığı da dikkat çekti.

Külliyeye Hayır Platformu tarafından düzenlenen "Külliyeye Hayır” yürüyüşü için yüzlerce kişi, Kermiya Çemberi'nde toplandı.

Eylemciler 'külliyen yalan, külliyen kaçak' sloganları ile yürüyüşe geçti.

Külliye inşaatı alanında da çok sayıda polis ve polis tutuklama aracı dikkat çekti.

Polis yolu kapattı, önlem aldı

Öte yandan külliye çevresinde çok sayıda polis konuşlandırıldı. Polis külliyeye ulaşan Kermiya yolunu trafiğe kapattı, geniş güvenlik önlemi aldı.

Külliyeye Hayır Platform, izinsiz, kaçak ve Anayasaya aykırı olduğunu” belirttiği ve "Küllliye"olarak tanımladığı "Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Yerleşkesi" inşasının durdurulmasına yönelik yargıya başvurarak, dava dosyalayacağını da açıklamıştı.

Külliye Hayır Platformu şu örgütlerden oluşuyor:

“Bağımsızlık Yolu, BKP, Baraka Kültür Merkezi, CTP, ÇAĞ-SEN, DEV-İŞ, DAÜ-SEN, EL-SEN, Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası, Kamu Emekçileri Sendikası, KTÖS, KTAMS, KTOEÖS, Kıbrıs Türk Barış Derneği, Mağusa İnisiyatifi, Sol Hareket, Turizm Emekçileri Sendikası, TDP-TKP, YKP, Yeşil Barış Hareketi”