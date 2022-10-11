İnsan hakları aktivisti Aslı Murat okurlarıyla buluştu, kitabını imzaladı…

Aktivist, insan hakları hukukçusu ve avukat Aslı Murat’ın ilk kitabı, “Anka’nın Yolculuğu / Barış, Demokrasi ve Eşitlik Yazıları” okur buluşması/söyleşisi gerçekleştirildi.

Işık Kitabevi’nde düzenlenen okur buluşmasında, Aslı Murat, kitapta yer alan yazıların oluşum süreciyle ilgili bilgi verdi. Kitabın isminin “Anka’nın Yolculuğu” olmasının hem kendisi için hem de toplumsal olarak bir anlamı barındırdığını ifade eden Murat, “küllerimizden yeniden doğarak, mücadeleden vazgeçmiyoruz” vurgusu yaptı, barış ve demokrasi inşası sürecinin uzun soluklu bir çaba istediğini ifade etti.

Murat’ın konuşmasının ardından, katılımcılar da söz alarak hem kitapla hem de ülke gündemiyle ilgili görüşlerini paylaştılar. Samimi bir ortamda geçen etkinlik, Murat’ın kitabını imzalamasıyla sona erdi.

Işık Kitabevi Yayınları etiketiyle çıkan kitap Aslı Murat’ın yazılarında barış, demokrasi mücadelesi, insan hakları, feminizm ve toplumsal cinsiyet eşitliği temaları ön plana çıkıyor.

Kitap “Barışı Bekleyemeyiz, İnşa Etmeliyiz”, “Demokrasi Çıkmazı”, “Varlık, Yokluk ve Gayrimeşruluk Salgını”, “Cadı Kazanı Kaynıyor” ile “İnsan Haklarıyla Vardır” başlıklı beş temel bölümden oluşuyor.