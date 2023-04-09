Kullandığı araçta uyuşturucu ve nakit para ele geçirildi

Güzelyurt Polis Müdürlüğü ekiplerinin denetimleri sırasında O.Y.’nin kullanımındaki bir araçta uyuşturucu ve uyuşturucudan elde edilen nakit para ele geçirildi. Araçta bulanan O.Y ve Ş.Ç tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Ozan Özder, mahkemede olayın detaylarını aktardı. Özder, 8 Nisan 2023 tarihinde saat 12.20 sıralarında polis trafik ekiplerinin Güzelyurt -Lefkoşa Anayolu üzerinde rutin kontrol yaptıkları esnada, zanlı 1 O.Y.’nin (E-22) kullanımındaki ve zanlı-2 Ş.Ç’nin (E-24) yolcu olarak bulunduğu PV 629 plakalı araç kontrol maksatlı durdurulduğunu belirtti.

Özder, görevli polislerin araçta bulunan zanlıların tavır ve hareketlerinden şüphelenmeleri üzerine Cürümleri Önleme Şubesi polislerinin araçta arama yaptığını anlattı. Polis, yapılan kontrolde zanlı O.Y’nin tasarrufunda uyuşturucu madde satışından elde edilen 450 Euro ve 4 bin 430 TL nakit para bulunduğunu ifade etti. Zanlı Ş.Ç.’nin üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı 1 adet elektronik hassas terazi, yaklaşık 20 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu ve yaklaşık 15 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi ve 2 zanlının da tutuklandığını belirtti.

Polis, iki zanlının Kıbrıs’ın güneyinde aranan bir şahsın yönlendirmesiyle Kıbrıs’ın kuzeyine 570 gram ağırlığında hintkeneviri ile 125 gram ağırlığında kokain ithal ettiklerini ve konu şahsın yönlendirmesiyle belli noktalara bırakıp, karşılığında 450 Euro kazanç elde ettiklerini ifade etti

Polis, zanlıların verdiği ifadelerin teyit ve tekzibi, aranan şahsın bulunabilmesi ve kayıp emarelerin bulunabilmesi için zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.