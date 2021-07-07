Kuir Kıbrıs: “Şiddet eylemleri ve nefret söylemlerine karşı mücadele edeceğiz”

Kuir Kıbrıs Derneği, polis şiddetine uğradığı iddialarıyla gündeme gelen Günsel Angela’ya destek ve dayanışma mesajı yayınladı.

Dernek’ten yapılan açıklamada, “tüm şiddet eylemleri ve nefret söylemlerine karşı dayanışmayla mücadelemizi sürdüreceğiz” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın tam metni şöyle:

“Günsel Angela kendi Instagram hesabından yayınladığı videoda, 4 Temmuz 2021 gecesi cinsel kimliği nedeniyle bir arkadaşının fiziksel ve sözlü şiddete maruz kaldığını, kendisinin de arkadaşını savunmaya çalışırken benzer şekilde sözlü şiddete uğradığını belirtti. Arkadaşının saldırıya uğraması üzerine polisi aradığını belirten Angela bu esnada, kendisini tanıdığını ve polis olduğunu belirten Ömer Tülek’in araya girerek Angela’ya müdahale etmeye çalıştığını söyledi. Halihazırda olay yerinde bulunan, polis olduğunu ve Günsel Angela’nın kendisini tanıdığını beyan eden kişi, polis kimliğinin gösterilmesi istendiği halde ısrarla kimliğini göstermedi. Aynı kişinin sert müdahalesi sonucunda vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri oluşan Angela, olaya dair verdiği detaylarda fiziksel şiddete uğradığını, astım hastası olduğunu belirtmesine rağmen yüzünün yere bastırıldığını, orantısız güç kullanımına maruz kaldığını belirtti. Angela’nın ilk olaya ilişkin aradığı polis ekipleri olay yerine intikal ettiğinde, Angela’ya uygulanan haksız ve orantısız güce müdahale edildi.

Olay sonrasında darp raporu aldığını ve şahıstan şikayetçi olduğunu belirten Angela, kendisi gibi milyonlarca kadının şiddete maruz kaldığını, bu konuda hem kendi sesini duyurmayı hem de şiddet gören tüm kadınların sesinin duyurulmasını talep etti.

Kuir Kıbrıs Derneği olarak, Günsel Angela’nın yalnız olmadığını, cinsiyet kimliği ve cinsel yönelime yönelik yapılan tüm şiddet eylemleri ve nefret söylemlerine karşı dayanışmayla mücadelemizi sürdüreceğimizi ve konunun takipçisi olacağımızı ve lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks ve artı (LGBTİ+)’ların insan haklarına eşit erişimi gerçekleşene kadar mücadeleye devam edeceğimizi belirtiriz.”