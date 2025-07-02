Küçükbaş hayvanlarla ilgili beyan süresi 18 Temmuz’a kadar uzatıldı

Küçükbaş hayvan sayılarıyla ilgili beyan süresi 18 Temmuz’a kadar uzatıldı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, üreticilerin Kaza Veteriner dairelerinden alacakları formlara hayvanların kulak numaraların işleyerek, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nden temin edecekleri güncel üyelik belgesi ile birlikte Kaza Veteriner dairelerine teslim etmesi gerekiyor.

Belirtilen sürede beyanda bulunmayan üreticilere yürürlükteki mevzuat uyarınca cezai müeyyide uygulanacak ve beyanda bulunmayan üreticiler Doğrudan Gelir Desteği ödemelerinden yararlanamayacak.

Küçükbaş hayvan üreticileri, Koyun ve Keçi Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Tüzüğü uyarınca haziran ve aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez hayvan sayılarını güncelliyor.