Küçük Erenköy açıklarında cansız erkek bedeni bulundu

Küçük Erenköy açıklarında deniz içerisinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından cansız bir erkek bedeni tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, saat 17.50 sıralarında bulunan cansız bedenin, balık tutmak için Mersin kıyılarından denize açılan ve alabora olan teknedeki diğer erkek şahsa ait olduğu düşünülüyor.

Kimlik tespit çalışmaları ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.