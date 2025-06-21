Küçük Atlas bulundu!

İskele’ye bağlı Kilitkaya Köyü’nde, halk arasında “Gameno Fissa” olarak bilinen ormanlık alanda kaybolan 5 yaşındaki Atlas Taymur, saatler süren arama çalışmaları sonucunda bulunarak ambulansla hastaneye sevk edildi.

Küçük Atlas’ın akşam saatlerinde ailesi tarafından kaybolduğunun fark edilmesi üzerine durum İskele Polis Müdürlüğü’ne bildirildi. İhbarın ardından bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sivil Savunma Teşkilatı, İskele Belediyesi, belediyeye bağlı sağlık birimi hemşireleri ve Sivil Afet Timi’nin de katıldığı, saatler süren arama çalışmaları sonucunda Atlas Taymur bulundu.