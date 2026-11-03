Kübra Demir yaşam mücadelesini kaybetti

Girne’de meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 25 yaşındaki Kübra Demir, Türkiye'de tedavi görmekte olduğu hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Polisten verilen bilgiye göre, kaza 17 Ekim tarihinde saat 08.00 sıralarında Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi.

46 yaşındaki Rasıh Savarona yönetimindeki PP 619 plakalı salon araç, doğu istikametine doğru seyrettiği sırada yolun kuzeyinden güneyine geçmekte olan yaya Kübra Demir’e çarptı.

Kazada ağır yaralanan Demir, önce Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Demir, beyin kanaması teşhisiyle ameliyata alınmıştı. Demir, tedavi için Türkiye'ye sevk edilmişti.

Açıklamada, Demir’in ölümüyle ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.